曾經因為寫情趣用品心得文被告妨害風化、最後不起訴的資深情趣達人E大，在真人娃娃這塊，既是網路賣家也是收藏家，最多時收藏了8個娃娃，為了自用也為了拍照寫文使用，娃娃們胸前都掛了兩個大西瓜，罩杯10個指頭數不完！

「台灣市場保守估計一年大約可賣500個娃娃。我曾經遇到一個客人，說買了娃娃以後怕弄髒娃娃，所以勤洗床單；為了存放娃娃，又把房間整理乾淨，然後因為常抱娃娃，連肌肉都練出來。」

中國是真人娃娃的生產大本營，據他了解，不少工廠在廣東，一間工廠一個月至少生產一千個娃娃。「娃娃和一般情趣商品不一樣，都是客製化，接單才生產，平常不會多備料，年後因為疫情根本無法生產，而且全世界都在搶貨，斷貨情形比情趣用品嚴重！在陸空交通減班之下，貨運延遲卡關都有可能。」

E大曾受電視節目之邀，分享他收藏的情趣娃娃。（圖／E大提供）

E大眼下另一個頭痛的事，他年前剛簽下的娃娃cosplay衣服代理，正是湖北紡織廠生產，「那邊封城後就買不到了。」

新冠疫情還在延燒，倘若中國再不復工，情趣產業勢必要有全面「情趣斷鍊」的心理準備，「疫情再嚴重下去，訂單看得到不一定吃得到！最後只能自我安慰，今年民眾在家的時間變長，說不定明年的國家生育率會提高，哈哈！」一位情趣業者阿Q的自我安慰。

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(中時電子報)