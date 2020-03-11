小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】發燒篩檢淪蚊子站 苦往肚裡吞

為防止新冠肺炎疫情，國內100多家醫療院所在急診設置發燒篩檢站，並進行採檢，但多家醫院一天篩不到2、3個，篩檢站空蕩蕩。若以疫情指揮中心統計，自1月中旬開始到現在，共累積採檢1萬6000多個檢體，據此平均，一家醫院一天頂多採檢3位，醫院搖頭苦笑說每天只能打蚊子，但為了防疫，人力、物力還是要投入，苦往肚子裏吞。專家建議，可放寬篩檢條件，醫師想要排除病患是否感染，也可送檢。

【2】防疫滴水不漏 首班專機狀況多

華航昨派出空中巴士A330-300型客機執行包機任務，出發前因先前作業與檢疫準備，延誤1個多小時起飛，未料，晚間自武漢返台登機檢疫時，又因旅客未報到與檢疫問題，有29人未上機，結果起飛後，1人出現體溫過高不適狀況，班機又滑回停機坪，直到9點46分才順利起飛，過程一波三折。

【3】400國軍居家隔離 無礙戰備

新冠肺炎無孔不入，國防部長嚴德發昨日在立法院備詢透露，國軍最多曾有2000人居家隔離，其中包括2位上將，現已期滿，目前尚有400多人，不過戰備情況不受影響。

【4】引水人門檻高 搏命換高薪

台北港發生領港船遭貨輪撞翻，造成2人死亡，引發外界對「引水人」職業的好奇，引水人月領近50萬元高薪，但門檻相當高，且須不懼惡劣天候，冒著生命危險，攀爬繩梯登上貨船，稍有不慎，不是被船夾斷手腳，就是落海身亡，堪稱是「搏命換高薪」。

【5】主管職缺少一半 打工機會也變少

台灣人力市場兩樣情；萬寶華企管顧問公司昨公布2020年第2季台灣就業展望為24％，工程建設聘僱需求最樂觀，台灣與日本並列亞太之首、全球第一；萬寶華解釋，由於這農曆年前的調查，隨新冠肺炎疫情發展，已打亂目前人力市場的平衡；yes123求職網發言人楊宗斌更直指，疫情打亂企業招募腳步，其中又以主管人力衝擊最大，不僅市場職缺少了一半，薪資行情跟著打折。

(中時電子報)