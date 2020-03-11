年度最具話題性的《火口的二人》將情慾場面昇華到藝術層次，不但橫掃去年多項日本電影大獎，甚至連獲橫濱電影節、知名刊物《電影旬報》與《映畫藝術》評選為「年度10大佳片」冠軍，去年在高雄電影節選為開幕片，甚至因為片中一場場大膽解放性愛戲，於放映時轟動全場，讓觀眾直呼是「一生必看的慾望越界之作！」

該片男主角柄本佑是日本知名演員柄本明的兒子；出身演藝世家的他，老婆更是屢獲演技獎項肯定的安藤櫻。尤其柄本佑近期才以電視劇《不知道也無妨》獲得觀眾高度討論，他雖然在該劇飾演已婚男，不過卻因為劇中和前女友在同個職場工作，而且交情依然不錯，最後差點舊情復燃。因為他在該劇「色氣」形象滿點，因此圈入無數女粉；這回主演新片《火口的二人》再扮「色氣男」，面對「前女友」瀧內公美將嫁給其他男人，直接重返故鄉與她會面，兩人上演一場接一場火辣性愛，讓觀眾看得瞠目結舌。

《火口的二人》橫掃日本影壇大獎。（采昌國際多媒體提供）

《火口的二人》由被譽為「日本大師級編劇」的荒井晴彥執導編劇，他曾編寫過獲獎電影《振盪器》、《共食家族》、《感受大海的時刻》等片，更是直木賞作家白石一文的同名著作，首度被翻拍成電影作品。編導大師翻拍文學大師之作，讓荒井導演開心表示：「我一直想拍一部散發著死與性愛氣息，就連相米慎二導演也能夠深受吸引，並交織著男歡女愛的電影。」至於爽快答應電影版拍攝的白石一文，也滿懷期待地表示：「從《紅髮女》、《遠雷》那時開始，我就深受荒井先生的劇本吸引，有幸聽到他要將我的著作拍成電影，我馬上就決定把整個故事交給他了。」

本片由柄本佑（下）與瀧內公美領銜主演。（采昌國際多媒體提供）

導演荒井晴彥歷時四年才將《火口的二人》搬上大銀幕，一推出就震撼日本影壇，更橫掃不少日本電影獎項。除了榮獲橫濱電影節「最佳影片」、「最佳新人」、「特別大賞」三項大獎之外，瀧內公美更獲得電影旬報「最佳女主角獎」肯定！不僅如此，本片也先後問鼎藍絲帶獎「最佳影片」，以及每日電影獎「最優秀日本電影」等八項大獎。除了獎項加持之外，本片還獲得橫濱電影節、知名刊物《電影旬報》與《映畫藝術》評比為「年度10大佳片」冠軍；更被高雄電影節選為開幕片，並在放映時因為一場接一場的性愛奇觀轟動全場，受觀眾高度讚譽「一生必看的慾望越界之作！」該片將在4月1日在台上映。

(中時 )