據英媒《泰晤士報》（The Time）透露，英國衛生部長多里斯（Nadine Dorries）已確診新冠肺炎，目前已隔離中，而她過去一周內已與國會上百人見過面，並在唐寧街10號與首相強森參加同一場接待會。

(中時電子報)