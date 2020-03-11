英疫情延燒內閣？衛生部長確診 曾與首相強森同場 07:352020/03/11 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國衛生部長多里斯已確診新冠肺炎，目前已隔離中，而她過去一周內已與國會上百人見過面，並在唐寧街10號與首相強森參加同一場接待會。圖為英相強森。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據英媒《泰晤士報》（The Time）透露，英國衛生部長多里斯（Nadine Dorries）已確診新冠肺炎，目前已隔離中，而她過去一周內已與國會上百人見過面，並在唐寧街10號與首相強森參加同一場接待會。 (中時電子報) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #英國 #全球 #衛生部長 #確診 #強森 #首相 #多里斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 23:452020/03/07 國際 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 確診首例肺炎 蒙古宣布封城6天 13:192020/03/10 兩岸 新冠肺炎病毒超難抓 案34兒子採檢3次才確診 13:082020/03/10 生活 澳籍音樂家確診 NSO音樂總監道歉 14:372020/03/10 生活 新增2確診 案34家人中鏢 首見荷蘭移入病例 13:512020/03/10 生活 國內新增2確診 解除隔離達17人 15:212020/03/10 生活 香港確診病例增至118宗 到訪埃及港人確診 19:282020/03/10 兩岸 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 國際熱門新聞 義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 奧委會成員首透露：若夏季辦不了 可能延1至2年 - 國際 有如雲霄飛車 美股大反彈 道瓊狂漲1167點 - 國際 全國被禁足 深情義大利人最火大這事 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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