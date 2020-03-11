美國股市在周一歷經疫情、油價等不利因素激烈震盪下，重挫2013點、創下2008年金融風暴的最慘跌幅後，周二上演超強勁的報復性反彈力道，全線谷底回升，開盤就起漲，最後收盤時漲了1167點，三大指數也全部漲停作收。

終場道瓊指數上漲1167.14點，以25018.16點作收；標普500上漲135.67％，收在2882.23點；那斯達克指數上漲393.58點，收在8344.25點。

美國股市昨天盤中劇烈波動，美國總統川普為了救市，繼上周簽署83億美元的支出方案後，昨天喊出降息、對上班族提供薪資所得減稅等利多，使得4大指數全部收紅，道瓊工業指數收盤上漲1167.14點。

不過，美國官員向美國媒體CNBC表示，白宮尚未準備好因應新冠病毒肺炎疫情影響持續擴大，而推出特定經濟計畫，但市場已傳出，總統川普打算將2020年底前的薪資稅稅率定為0%，因此激勵美股向上，收盤時有亮麗表現。

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(中時電子報)