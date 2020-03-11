特殊學名藥廠法德藥(4191)抗思覺失調症藥(富馬酸(口奎)硫平緩釋片)出貨穩定增加，2月營收1,071萬元，較去年同期大幅成長3726％；前2月營收2,506萬元，年增404％。法德藥指出，抗思覺失調症用藥醫院採購訂單逐月增加，營收成長可期。

法德藥位於廣東佛山的里水廠與和順廠均為通過美國FDA及大陸NMPA核查的cGMP藥廠，因此在去年8月下旬取得富馬酸(口奎)硫平緩釋片五個劑量首仿藥證後，即可以最快速度開始供貨，首批產品於去年12月上旬出貨，隨著醫院採購訂單增加，每月營收明顯跳升。

配合大陸子公司當地政府防疫工作，農曆春節後延至2月10日復工，2月份工作天數較少，營收略不及1月份，目前已取得超過十個省級行政區的掛網公示，獲得二十家以上的醫院採購訂單，預計3月底前全大陸一半以上的省份可以完成公示，營收將可逐月穩定成長。

(時報資訊)