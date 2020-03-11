環拓科技(7507)送件申請上興櫃。

環拓科技成立於94年10月，主要業務為設備整廠輸出、熱裂解核心技術服務、環保碳黑、再生油品、蒸汽、鋼絲、廢輪胎、廢橡膠處理，董事長為袁連惟，總經理為吳俊耀，目前股本為9.51億元，108年上半年合併營收為1.97億元，稅後盈餘為2254萬元，每股盈餘為0.26元。

(時報資訊)

#環拓 #興櫃 #科技 #碳黑 #店頭市場