《店頭市場》環拓科技申請上興櫃 07:442020/03/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環拓科技(7507)送件申請上興櫃。 環拓科技成立於94年10月，主要業務為設備整廠輸出、熱裂解核心技術服務、環保碳黑、再生油品、蒸汽、鋼絲、廢輪胎、廢橡膠處理，董事長為袁連惟，總經理為吳俊耀，目前股本為9.51億元，108年上半年合併營收為1.97億元，稅後盈餘為2254萬元，每股盈餘為0.26元。 (時報資訊) #環拓 #興櫃 #科技 #碳黑 #店頭市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃疫軍突起 三低股逆勢衝 04:102020/03/09 證券．權證 《店頭市場》熱映、巨虹9日起預收款券 08:032020/03/09 財經 《店頭市場》山富、映興3月9日上櫃 13:412020/03/09 財經 《未上市個股》力積電擬暫停公發，估Q4前登興櫃 17:052020/03/09 財經 科技防疫 資安防駭產業受惠 04:102020/03/10 焦點新聞 國泰投信網路資安ETF 熱募 04:102020/03/10 投資理財 臺大金融科技研習班 早鳥享優惠 04:102020/03/10 企業經營 科技防疫 國泰資安ETF正夯 04:102020/03/10 生活新聞 帶你入門！《鄉民的金融科技能量包》破解金融科技新名詞 11:222020/03/10 財經 環拓科技今日送件申請登錄興櫃股票 16:412020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 即時 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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