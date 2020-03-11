盛弘醫藥(8403)受惠本業四大部門及轉投資事業發展平順，2月營收2.5億元，年增24.41%，前2月合併營收5.11億元，年增3.25%。

目前新冠肺炎全球疫情持續延燒，民眾因擔憂出門與人接觸有感染風險，民生消費產業實體店面之營運大受衝擊，「宅經濟」再度成為主流；集團旗下躍獅連鎖藥局因應疫情，不但拉高各項防疫商品占比並接受保健諮詢，同時也提供社區民眾領取慢性處方箋藥品以減少至大醫院。

盛弘近年來策略性將集團打造為大健康產業平台，亦積極佈局電商平台，以新科技串聯傳統醫療產業成為完整醫療服務價值鏈，今年目標提升整體生態系效率，加速跨領域之整合，以發揮數位化轉型效益。例如轉投資的盛雲電商，以電子病歷為基礎，陸續導入AI及大數據分析建立智慧採購B2B平台，優化後能更即時、智能化，以高效率的醫藥資訊系統取代傳統的人工行為，目標為台灣近一萬家的中小型西醫診所服務，目前已超過1800家診所上線採用盛雲平台系統，期許今年底可突破3500家診所上線。

(時報資訊)