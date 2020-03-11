隆達電子(3698)公布2019年財報，去年第四季轉虧，單季每股淨損約為0.69元，2019年轉虧，全年淨損約3.1億元，基本每股淨損0.61元。儘管面對疫情衝擊，隆達今年積極推廣mini LED背光產品等新品與新技術搶商機。

隆達2019年第四季營收為20.82億元，季減13.6%，毛利率5.6%，較前一季下滑6.7個百分點，單季淨損約3.5億元。2019年全年營收90.55億元，年減18.1%，毛利率為9.6%，年減4.47個百分點，營業淨損9.88億元，業外利益6.25億元；2019年全年歸屬母公司業主稅後淨損3.1億元，每股淨損為0.61元，比前年轉虧。

隆達電子表示，2019在美中貿易戰不確定性影響下，客戶下單相對保守，產業供需失衡與競爭壓力造成價格下滑，因此全年營收減少。展望2020年，第一季因受到新型冠狀病毒疫情影響，造成供應鏈紊亂與需求緊縮，對全球經濟造成極大影響，也為今年景氣帶來不確定性。

儘管面對外在經濟衝擊，隆達仍積極推廣新產品與新技術占比，mini LED的背光產品部分，目前在全球客戶已有許多合作案正積極進行中，並已導入筆電、桌上型螢幕、車用面板及電視等各種應用。

隆達也積極佈局感測元件、UV及穿戴裝置等新應用領域產品。在3D感測應用上，利用ToF原理之VCSEL元件開發有成，並提供歐美及大陸一線品牌客戶，與客戶合作開發應用於汽車之3D人臉辨識輔助安全駕駛，另IRLED產品已應用於安防及智慧門鈴等市場；穿戴應用元件則成功成為國際知名運動手環品牌的主要供應商；UV產品需求也增溫，廣泛應用於殺菌、醫療、印刷固化等市場。

面對大環境波動及LED市場的激烈競爭，隆達電子除了在顯示器、感測、車用與專業照明等四大領域加強開發外，為因應5G通訊市場之起飛，跨足通訊及功率半導體電子元件領域，未來將持續加強研發力道並優化生產效率，加速新產品量產以搶得市場先機。

(時報資訊)