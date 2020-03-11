台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）2020年2月自結營收為5.53億元，較去年同期減少2.41%，1-2月自結營收11.82億元，較去年同期減少15.6%。公司表示，台灣、印尼內需市場不錯，但因疫情影響，對上半年展望審慎並將觀察疫情發展。

春雨表示，今年2月無春節假期因素，工作天數正常，台灣內銷受惠市場需求暢旺，帶動建築扣件、設備等營收皆較去年同期明顯增長，惟受到歐美客戶持續調整庫存，以及中國大陸子公司因新冠肺炎疫情遞延開工影響出貨時程，致使春雨2月整體營收較去年同期微減。

展望今年上半年，春雨審慎以對。主要是新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，增添不確定性，針對台灣外銷及中國市場部分，公司將密切觀察疫情後續發展狀況。春雨表示，大陸地區只要人流、物流能持續恢復，即可逐步拉高產能利用率，最壞情況應已過去；對於台灣、印尼二地的內需市場則維持樂觀看法。

春雨進一步說明，台灣內需在中鋼開出第二季盤價全面調漲，指標客戶下單量均已達標，只要國內新冠肺炎疫情控制得當，來自基建、都更及台商回流潮帶動的廠辦興建需求，將是繼續拉升相關鋼材產品成長的關鍵動能；印尼廠因當地建築扣件需求持續，出貨保持順暢。總括來看，儘管目前因大環境保守致使客戶備貨轉趨觀望，透過台、印二地內需的帶動，將可適度抵銷疫情帶來的外在不確定性。

(時報資訊)