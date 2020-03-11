受惠BMW新車交貨暢旺，汎德永業(2247)2月營收年增53.33%，預期在正2020年式新車3月陸續到港後，可望帶動第一季營運成長動能。

汎德永業汽車2020年2月合併營收為21億元，較去年同期成長53.33％，今年1-2月合併營收48億元，比去年同期下滑約3%。汎德永業表示，過往農曆年後為車市淡季，今年受惠BMW熱銷大改款豪華休旅車X6於2月到港開始交車，且旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動2月淡季不淡，預期3月起正2020年式新車陸續到港，新車銷售動能無虞。

汎德永業指出，BMW休旅車X1、X3、X5持續熱銷，買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，加上2月BMWX6全新大改款已抵台並開始交車，帶動BMW整體新車銷售成長，另推出半年的Porsche主力車款CayenneCoupe新車，買氣亦居高不下。

汎德永業進一步表示，BMW與Porsche正2020年式新車預計3月到港，預期將帶動新一波交車熱潮，3月的新車銷售量可望持續增加，挹注第一季業績表現。

在維修保養業務部分，2月工作天數已恢復正常，保持穩健成長趨勢，占整體營收比重達12%，並持續穩定的挹注公司營收獲利。

汎德永業表示，今年上半年會再擴大銷售與維修保養動能，其中全台最大BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心已於日前開始試營運；Porsche內湖潭美全功能展示服務廠則預計於3月底開始試營運，開幕後將成為亞太地區最大的保時捷全功能展示中心。

(時報資訊)