南韓男團「NCT 127」帶著第二張正規專輯《NCT #127 Neo Zone》回歸韓國歌壇！NCT 127以其獨特的音樂色彩及其具爆發力的舞蹈表演受到全世界歌迷的熱烈喜愛，新專輯預售量近53萬張更是創下自身最高紀錄。而才剛在上個月24日正式結束長達1年的首次演唱會巡演「NEO CITY – The Origin」，不畏新冠肺炎疫情的影響，於本月初公開將於6月起跑第二次美國巡演「NCT 127’s Neo City – The Awards」的消息，也將在本月10日參加美國「RodeoHouston 2020」活動的他們，更是首組參與該活動的K-POP歌手。

NCT 127的主打曲〈英雄 (英雄; Kick It)〉是首擁有強烈節奏的嘻哈舞曲；舞台表演的部分則是以能讓人聯想到華麗動作戲的群舞、李小龍的武術手勢爲原型的亮點編舞等構成。成員們也透露了拍攝MV時的趣事，成員JOHNNY有破格的露出造型，JOHNNY表示平常就有在管理身材，為了這次MV露出的部分，更努力地運動、補充蛋白質，拍攝MV時已經三天沒喝水，楷燦也讚嘆拍攝成果很帥氣，JOHNNY則謙虛的說自己實際並沒有拍攝出來的成果那樣帥氣；而在玹耍雙節棍的場面只在拍攝前學習15分鐘就上陣，被雙節棍打到隔天背很痛；廷祐則是在拍攝時不小心踢破了布景的窗紙，重新黏貼花了30分鐘，對工作人員很不好意思。NCT 127第二張正規專輯《NCT #127 Neo Zone》與韓國同步數位發行中。

(中時 )