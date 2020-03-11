新冠肺炎疫情蔓延，歐洲重災區義大利疫情拉緊報，義大利透露，目前正學習大路抗疫的經驗，希望能採取有力的方式阻止疫情擴散，大陸也向義大利表達慰問與支持。

據《環球網》報導，義大利外交部長路易吉迪馬尤（Luigi Di Maio）表示，目前義大利疫情嚴峻，正密切關注大陸抗議成功的經驗，希望能阻止疫情擴散，面對醫療物資及設備短缺，也希望大陸能幫忙解決，而旅義華人也在抗疫中發揮作用，將全力照顧好他們的健康及安全。

大陸國務委員、外交部長王毅指出，充分理解義大利的挑戰，疫情是人類共同的敵人，需要國際團結，除保障人民健康安全，也要為全球公衛做出貢獻，日前已捐款給世界衛生組織，對於疫情嚴重或條件不佳的國家，將提供協助。

王毅表示，在大陸疫情最困難的時刻，義大利給予支持，現在大陸和義大利人民站在一起，雖大陸對醫療資源仍有大量需求，但也會克服困難，向義大利提供口罩等醫療物資，並願意派遣醫療小組到義大利協助抗疫。

在這場抗疫硬戰，王毅相信，兩國關係及人民的友誼都會提升，也感謝義大利重視大陸人民的健康與安全。

(中時電子報)