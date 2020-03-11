衛生福利部中央健康保險署長李伯璋，日前表示要落實使用者付費，並已向部長陳時中報告，今年就要調漲健保費。資深媒體人趙少康對此表示贊成，直言：「抽煙的人如果得肺癌，通通自費！」

趙少康認為國民也應該要照顧好自己的身體，且有能力的人應該要負擔一部分健保費。（圖／Yahoo TV）

趙少康在Yahoo TV《鄉民來衝康》指出，整個台北市年度預算最多才2000億、國防預算才3000多億，但健保一年開銷竟要6000億，「而且數字一直在往上走。」趙少康表示，第一是老人越來越多，但是繳健保費的年輕人卻越來越少；第二是有很多浪費的地方，如不該做的檢查，除了怕醫療糾紛以外，醫院做了還可以賺錢。趙少康直言，不是要病人全部負擔，但有能力的人應該要負擔一部分費用。

趙少康表示，由於健保一直砍藥的費用，許多國際知名的藥品乾脆直接退出台灣、原廠藥也不來了，「不能用好藥，這也是個大問題啊！」趙少康坦言的確有些藥有黑洞問題，「但是你殺到很多好藥都不來了，表示他真的無利可圖，否則他為什麼不來呢？」

趙少康認為國民也應該要好好照顧自己的身體，建議不抽煙、不酗酒、多運動、早睡早起、多曬太陽、不吃檳榔，就可以減少許多生病的可能性，「像抽煙的人如果得肺癌，通通自費！誰給你付錢啊！幹嘛自己整自己呢？吃檳榔的人得口腔癌，通通自費！你自己都不在乎，為什麼我要在乎你呢？」

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(中時電子報)