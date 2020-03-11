歷經一個多月，滯留武漢的台商第二批包機昨（10日）約深夜11時37分抵達桃園機場，由華航CI542搭載169名乘客，直到今凌晨2時23分完成檢疫，分乘11輛遊覽車載往檢疫所；指揮官陳時中親自到場，全程緊盯狀況。第二班由東航搭載192名乘客的包機則於今凌晨4時15分降落桃機，陳時中再次現身，可以說是相當拚命。

對於武漢包機，我國秉持三大堅持，包括弱勢優先、防疫優先、量力而為，經過雙邊不斷溝通協調，第二批包機啟動，由華航與東航共同執飛。而第一架華航班機原預計昨（10日）下午5時許起飛，不料卻有18人拒絕配合檢疫，以及11人未報到，導致登機時間延誤。

第二批武漢返台包機10日深夜返抵國門。（圖／記者馬景平攝）

沒想到，當一切就緒完成後，機上一名女乘客體溫過高，專機再滑回停機坪；人員請一家三口先下飛機，班機再度延誤至晚間9時43分才起飛。飛機落地後，機上169名乘客接受檢疫，無症狀者送至指定場所安置，分送北中南等3間檢疫所進行隔離14天。

而第二架東航班機則是原為晚間6時30分起飛，但由於第一架班機延誤，考量檢疫需要間隔時間，因此最後延後了7小時才起飛，今凌晨約4時17分抵達桃園機場。

武漢包機第二批返台，全員戒備。（圖／記者王永泰攝）

武漢包機第二批返台，全員戒備。（圖／記者王永泰攝）

武漢包機第二批返台。（圖／記者王永泰攝）

值得關注的是，指揮官陳時中在第一架班機抵達後坐鎮1小時，緊盯檢疫，約凌晨1時許離開；當第二架班機抵達後，陳時中約4時17分再度回到崗位，中間只間隔3小時，幾乎一整夜都沒睡。針對包機最新情形，中央疫情指揮中心將於今（11日）上午10點舉行記者會說明。

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(中時電子報)