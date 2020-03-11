電信三雄公布2月營收表現，台灣大單月每股獲利0.4元、累計前2月每股獲利0.81元，坐穩電信雙冠獲利王，中華電單月、累計每股獲利分別為0.34元、0.71元，遠傳單月、累計每股獲利則分別為0.22元和0.44元。

台灣大(3045)2月自結合併營收105.4億元，營業利益15.0億元，稅後淨利為11.1億元，每股盈餘為為0.40元；累計前2個月合併營收213.5億元，營業利益30.6億元，稅後淨利為22.7億元，每股盈餘為為0.81元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，累計前兩個月合併營收年成長7%，主係momo電子商務因疫情帶動宅經濟成長，年增達33%；電信業務方面，好速成(又又)匯流案維持良好動能，資訊與通訊業務及雲端服務營收表現亮眼，當月月租型用戶亦在智慧路燈與電表等IoT需求下成長。獲利方面，累計前兩個月各項業務營業利益皆呈年成長並符合預期，合併營業利益年增8%，稅後淨利達成第一季財測76%。

中華電(2412)2月合併自結營收為158.8億元，較去年同期減少2.9%，主要因固網語音營收與行動服務營收受VoIP影響持續下降，行動銷貨收入減少，整體資通訊專標案營收則與去年同期持平，單月稅前淨利為33.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.4億元，每股盈餘為0.34元與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期，累計前2月每股獲利為0.73元。

遠傳(4904)2月合併總營收為62.29億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.94億元與7.12億元，2月每股盈餘為0.22元，較去年同期成長1.4%；累計至今年2月，遠傳合併總營收為130.49億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為46.42億元與14.47億元，自結之稅後每股盈餘為0.44元，EPS已達成第一季財測目標69%。

遠傳布局5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，資通訊業務營收年成長幅度高達294%，包含物聯網營收年成長率高達598%，系統整合專案收入年成長率高達103%，資安營收較去年成長88%，另外，行動通訊業務表現亮眼，月租型用戶數不僅持續正成長，月租型客戶流失率僅1.24%，再度創下歷史新低。

(時報資訊)