台灣證券交易所初步統計，受疫情影響，上市公司2月營收總計1兆8,800億元，年減4.12％，不過，主力產業的半導體單月營收年增34.59％，而防疫股的生技股營收也有年增8.01％表現。證交所表示，上市公司大陸營運據點大部分均已復工，產能逐漸恢復，將可提振業績。

台灣上市公司共有866家、第一上市公司有76家，證交所昨日傍晚統計832家國內上市公司及67家第一上市公司，2月營收總計1兆8,800億元，年減808億元，年減幅4.12％，營收成長公司共451家，衰退公司共448家；這899家公司前2月累計營收總計4兆3,135億元，年減3,949億元，年減幅8.39％，營收成長公司共294家，衰退公司共605家。

證交所指出，上市公司營收雖受疫情衝擊，惟個別產業表現各有不同，其中個別公司營收變化仍視其接單與生產基地分布狀況而定。而我國主力產業半導體單月及累計前2月營收分別年成長34.59％及24.32％，主要個別公司客戶需求增加。另外，防疫類股相關的生技醫療業2月營收較年成長8.01％，內需相關食品工業2月營收亦年成長5.78％。

證交所也統計，受新冠疫情影響復工情形方面，上市公司大陸營運據點大部分均已復工，目前產能逐漸恢復中，且上市公司營收已連兩年創下佳績，去年全體上市公司營收總計32兆7,667億元，連兩年超過32兆大關，未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復產能。

(時報資訊)