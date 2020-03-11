眾達-KY(4977)2月合併營收為2.1億元，月成長3.11％，年成長67.07％，眾達-KY表示，蘇州廠受新冠肺炎影響延後至2月10日才復工，然在訂單需求仍高，2月工作天數雖較少，合併營收表現仍優於1月，公司已加速馬來西亞檳城廠建置，預計第二季導入量產。

眾達-KY表示，目前蘇州廠復工情況尚未完全恢復正常，第一季營運表現勢必受到新冠肺炎疫情影響，惟公司生產的高速光收發模組產品屬於剛性需求，預期將會產生遞延效益，因此，公司正加速馬來西亞檳城廠建置，目前已開始遷入生產線，進行作業人員訓練，預計第二季開始挹注營收貢獻。

眾達-KY進一步表示，巨量資料中心、5G通訊、人工智慧與物聯網等新應用，將刺激頻寬需求持續表速成長，並帶動高速光收發模組市場爆發性成長；為滿足此剛性需求，產能調配與供應鏈管理上的更具彈性益顯重要，今年第二季檳城廠加入量產行列後，眾達-KY將同時在大陸(蘇州）、台灣(新竹)與馬來西亞3地具備生產基地，無論面對貿易戰或疫情衝擊都能更具彈性。

展望全年，眾達-KY抱持樂觀審慎看法，第二季起可望產生訂單遞延效益，全年營運表現逐季成長應可期，除32G光收發模組產品穩定放量出貨，100G單通道光收發模組產品可望逐季成長，400G產品目前亦已小量生產。

(時報資訊)