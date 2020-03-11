電信業者拼在5G時代應加深「合縱連橫」，亞太電(3682)宣布，跨界結盟再下一城，攜手百事可樂、便利商店萊爾富合作，推出「喝百事、有好事」，盼藉由三方在各領域的優勢，共同拉抬效益，帶動新的成長動能。

亞太電信表示，自去年起，亞太電積極透過跨界合作，在高度飽和的行動通訊市場，用更靈活的方式來擴張業務版圖，如攜手萊爾富，進行網購門號的虛實整合，首創線上下單、線下超商即可完成購卡與取卡；瞄準萊爾富APP 250萬會員，推出促銷活動互相導客，跨界圈粉；本次與百事可樂的合作，除看準其品牌話題效益，更藉此拉攏年輕粉絲，同時透過全台超過1400家萊爾富通路據點進行行銷宣傳，三方共同拉抬效益，帶動新的成長動能。

亞太電表示，自今(11)日起至4月10日止，亞太電結合萊爾富線上線下資源，以擴大取得申辦亞太優惠方案序號的方式，用戶只要至萊爾富門市購買百事可樂或Mountain Dew汽水，取得結帳小白單，憑白單上的優惠序號，可獲得一次「140元單門號方案」或「440元購機方案」申辦資格，憑白單且加入萊爾富APP會員還可至全省亞太電門市免費兌換一罐百事可樂。

亞太電表示，不只針對消費者B2C市場多角化經營，在空污管制、智慧電網、人臉辨識應用等垂直應用領域持續深耕，2019年數位經濟業務營收表現亮眼，ICT及IoT營收翻倍成長，數位門市有效用戶數年增一倍，透過萊爾富通路進行購卡和取卡的成交量占總交易量的2成，並達成EBITDA(稅前息前折舊前攤銷前利潤)全年轉正佳績。

(時報資訊)