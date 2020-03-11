健身器材廠商岱宇(1598)大陸嘉興廠受新冠肺炎疫情影響復工延後，短期訂單遞延，2月合併營收新台幣4億元，年減12.8%，前2月合併營收8.3億元，年減30.78%。

岱宇表示，目前積極提升大陸嘉興廠復工率回升至7成的目標，旗下SOLE、SPIRIT品牌在歐、美地區保持良好銷售動能，2月已完成併購Sole Fitness公司，將有利深耕北美線上電商、線下實體零售通路銷售表現，透過集團旗下品牌、生產製造、行銷、倉儲管理等，有助於優化SOLE品牌運營成本、行銷推廣效益，SOLE品牌今年整體營收及獲利表現樂觀以待。

岱宇指出，仍持續專注開拓家用、商用健身器材、以及醫療復健領域，針對旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT及UFC等多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品，並強化結合連網、雲端數據與AI等軟體技術投入，有助於大幅提升產品附加價值，希望帶動未來營運成長動能。

(時報資訊)