台灣證券交易所指出，達能(3686)先前被列為全額交割股，而該公司最近二期公告申報的財務報告淨值均逾3億元，每股淨值超過5元，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已經消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，將自3月12日起恢復普通交易方法。

(時報資訊)

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