中華航空10日晚間載運武漢台胞的專機，因旅客報到與檢疫問題，使載運過程一波三折。這架專機原預定載回202人，最後有11人未報到，18人未配合檢測不搭機，此外，有臨時有2人發燒，最後確認人數部分，華航專機載169名台胞。有評論認為，執行武漢台胞返鄉透露出兩岸當局疑慮、猜忌，嚴重暴露民進黨進行兩岸溝通協商的困境，事倍功半，恐成未來兩岸間溝通最大難題。

華航包機返台一波三折，原預定中午12時自桃機起飛，晚間8時許返回，但在武漢天河機場乘客核對與檢疫，原搭載202位旅客，11人未報到，18人不配合檢疫被拒，符條件搭機者173人，原定8點25分起飛，但臨時又有2人發燒，為慎重飛機又滑回停機坪，2家屬陪同共4人下機，其中一位是妻發燒，夫與子陪同下機，另為一個人。據《中評社》報導，在兩岸當局安排下，最後還是有這麼多人放棄返台的機會，實在讓人費解。

該評論指出，蔡政府與陸方達成協議，讓滯留武漢的400多位台胞返台，應給予掌聲。然而，這次執行武漢台胞返鄉，也透露出兩岸間彼此疑慮、猜忌，嚴重暴露出民進黨在進行兩岸溝通協商的困境，事倍功半，恐怕是未來兩岸之間溝通最大的難題。

(中時電子報)