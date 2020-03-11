大學已經開學，台灣大學由於師生進出人數眾多，多數館舍仍由人員手持量測額溫，耗費人力並增加感染風險。為加強新冠肺炎防疫，該校電資學院電機系技正劉振森博士設計研發智慧防疫裝置「防疫一號」，將額溫槍改為非接觸式自動量測，除了成本遠比熱像儀低，更能有效降低人力、製作成本及接觸性的感染風險。

劉振森說，設計圖將放置電資學院及電機系網頁，公開給全國有需求單位自行或協助尋求廠商製作，目前已有多處機構詢問，希望未來廣招有意願合作廠商，一同為防疫盡力。

電機系主任吳忠幟表示，劉振森平時極富研究發明熱忱，在該系服務期間，亦利用公務之餘進修，取得博士學位。除了此次防疫裝置，先前亦利用紅外線人員感應搭配智慧門禁，規劃系館智慧節能等方案，10年來為台大電機系節電30％，並榮獲台大特優公務人員殊榮及全校節能競賽第一名。

台大電資學院院長張耀文表示，新冠肺炎是危機也是轉機。例如可以利用電機資訊領域的技術大幅提升防疫效能，包括以語音輸入做自動疫情調查、大數據分析來防範疫情擴散、用機器人到危險感染的區域噴灑消毒劑、用自駕車為醫務人員運送物資，或是無人機傳送物資或配備熱影像儀檢測大型活動的染病患者，用高效能電腦和演算法讓研究人員加速檢測病毒、開發疫苗和製造新藥等等，不勝枚舉。

張耀文表示，新冠肺炎刺激更多電機資訊相關技術的研發需求，例如戴上口罩的人臉辨識、染病患者肢體型態的擷取、因應疫情的視訊會議中人臉細微表情的擷取等等。國內電機資訊和工程領域的研發水準極高，大家應該一起合作，用智慧科技來協助防疫，造福社會。

(旺報 )