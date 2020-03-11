今天受東北季風影響，水氣減緩，北部、東部整天有涼意。氣象局表示，周五(3/11)另一波鋒面通過，周六(3/12)華南雲雨區東移，氣溫下滑，環境水氣偏多，除了南部平地以外都會下雨。周日至下周一(3/15~16) 大陸冷氣團影響，北臺灣清晨低溫13、14度，整天偏涼，其他地區早晚也涼。

據氣象局資料顯示，周四鋒面接近，北部、東半部有局部短暫雨，清晨低溫17至20度，白天北部和東半部高溫20至24度。周五鋒面通過，降雨再增，中部以北、東半部、南部山區有雨，氣溫開始下滑。周六東北季風或大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，北臺灣降溫感受最明顯。降雨方面，華南雲雨區東移水氣偏多，除了南部平地外都有雨。

氣象局說，周日至下周一清晨東北季風或冷氣團持續影響，北臺灣整天偏涼，清晨低溫僅13、14度，其他地區早晚涼。水氣減少，花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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(中時電子報)