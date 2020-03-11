新冠肺炎疫情至今在全球仍未有減緩趨勢，雖然奧運執行委員會先前一再表明將如期舉行，但其成員高橋（Haruyuki Takahashi）首次向媒體透露，如果東京奧運在今年夏季無法舉行，最有可能是延後1至2年。

(中時電子報)