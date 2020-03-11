奧委會成員首透露：若夏季辦不了 可能延1至2年 08:082020/03/11 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奧運執行委員會成員高橋首次向媒體透露，如果東京奧運在今年夏季無法舉行，最有可能是延後1至2年。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情至今在全球仍未有減緩趨勢，雖然奧運執行委員會先前一再表明將如期舉行，但其成員高橋（Haruyuki Takahashi）首次向媒體透露，如果東京奧運在今年夏季無法舉行，最有可能是延後1至2年。 文章來源：Tokyo chief admits 2020 Olympic Games could face TWO-YEAR postponement due to coronavirus threat (中時電子報) #東京奧運 #希臘 #國際奧委會 #奧委會 #成員 #舉行 #夏季 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號旅客解禁 阿中部長切蛋糕為成員提早慶生 02:492020/03/07 生活 沙烏地阿拉伯疑王室鬥爭 兩高階成員被捕 10:022020/03/07 國際 台女帶50公斤「血餅」闖日本 海關：她每周來一次！2年前就警告過 08:492020/03/08 國際 Lead鍵本輝愛襲臀 成員放棄抵抗任他摸 12:272020/03/09 娛樂 Dior夏季唯美慵懶風 度假系列首登台周四開賣 19:252020/03/09 時尚 東京奧運聖火採集儀式將謝絕觀眾 21:242020/03/09 國際 成大醫開刀房喋血案 二審重判2年10月 10:032020/03/10 社會 Giorgio Armani捐款抗疫情 早春秀延後 17:042020/03/10 消費 有共識再防疫的法國經驗 04:102020/03/11 論壇廣場 成醫喋血案 二審改判2年10月 04:102020/03/11 地方新聞 國際熱門新聞 義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 奧委會成員首透露：若夏季辦不了 可能延1至2年 - 國際 有如雲霄飛車 美股大反彈 道瓊狂漲1167點 - 國際 全國被禁足 深情義大利人最火大這事 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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