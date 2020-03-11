昨晚第二批武漢包機一波三折，其中華航包機，有18人未配合檢疫，讓輔大助理教授周偉航氣得大罵，18人未配合？就丟包在武漢啊！是在屌什麼？不合理！都已去機場報到，卻拒檢，根本沒道理。
第二批武漢包機，昨晚分別搭乘華航、東航兩班機返台，其中華航專機原訂於下午5點就該從武漢起飛，卻因18人不配合檢疫、11人未報到以及2人臨時發燒的問題，導致班機延誤4小時，直到9時46分才起飛，連帶影響到東航起飛的時間。
對此，輔大助理教授周偉航在臉書PO文飆罵，「18人未配合？就丟包在武漢啊！是在屌什麼？」並指出，都已經去機場報到了，卻拒絕檢疫，這完全沒道理。如果我被關40多天，有人來要救我走，別說是檢疫，他要量我的XX，我都給他量。量一下體溫，小於37度就能退伍，你量不量？
後來，華航武漢包機也於昨（10日）晚23時37分降落桃園機場，機上載有169名台胞、10隨機檢疫官及醫護和12機組人員，共191人返台；大陸東方航空也於11日半夜2時08分起飛，於清晨4時08分抵達桃園機場。
文章來源：特急件小周的人渣文本
(中時電子報)
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