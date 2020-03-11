小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】官股7天買百億 10檔國家代表隊出列

官股本月來買超120億元，10檔國家隊給力股撐盤！隨著肺炎疫情擴散，加上國際油價崩盤，美股9日深陷血洗風暴，道指狂瀉逾2,000點，台股表現相對抗跌，八大官股券商護盤有功，3月以來共加碼120.04億元，台積電（2330）、國泰金（2882）等10檔國家代表隊扮演撐盤要角。

【2】15檔營收雙增股 勢不可擋

台股上市櫃公司在新冠肺炎的嚴峻疫情下公布營收數字，2月營收還能繳出較去年同期及較上一個月成長的個股，凸顯營運穩健、訂單強勁等優勢，統計有金像電（2368）、正隆（1904）、泰鼎-KY（4927）等15檔2月營收雙增股。

【3】張錫：台股會再旺十年

面對全球股市在新冠肺炎疫情衝擊下的恐慌情緒，投信投顧公會理事長張錫10日表示，全球低利，加上台股具高殖利率優勢，台股還會再旺十年。

【4】台積２月營收優預期

雖然新冠肺炎疫情對終端市場造成需求壓抑及遞延效果，但對半導體供應鏈卻影響不大，晶圓代工龍頭台積電10日公告2月合併營收達933.94億元，表現符合預期，主要是受惠於5G及HPC（高效能運算）等先進製程晶圓代工強勁需求。

【5】熔斷過後 股、油、債息回神

全球金融市場歷經2008年金融海嘯以來最黑暗的一天後，美國總統川普喊出將研議推出包括減稅等救市與支撐經濟措施，成功安撫投資人信心，激勵低接買盤進場，帶動全球股市周二止跌反彈，油價強彈約8％，連連破底的美國10年期公債殖利率終見回穩，站上0.70％。

(中時電子報)