口罩實名制2.0拍板定案，今（11）日正式上路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉健保快易通APP認證預購，成人口罩7天3片，共需付22元，其中包含7元處理費。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希痛批政府，根本就是「騙死人不償命」。

李來希在臉書表示，舉全國菁英之力、動用國家資源，就只是為了解決一個口罩問題？澳門沒有口罩之亂，僅憑身分證件限購政策，就能安定民心，穩定口罩供需問題，如果是仿照澳門作法，但產能不足，怎有臉說「台灣實名制買口罩是全世界唯一成功的」。

李來希說，花拳繡腿的搞一些花絮性作為，然後任意吹噓成果，也不想想口罩一個收購價0.94元，讓人民死命排隊還不見得買得到，一個要價5元，是原本價格的五倍，實名制2.0再加價7元，說穿了就是供需失衡，有那麼難嗎？

政府推出口罩實名新制，李來希指出，製作口罩的資金不多、技術含量不高，品質卻是越來越差、價格越來越高，供需方式五花八門，然後告訴人民這叫新式的什麼2.0，「真是騙死人不償命，得了便宜還要賣乖」，人民要的就是原來的品質、原來的價格，且隨時買得到。

最後，李來希說，「最讓人不解的是新的甚麼2.0制，要加7元運輸費用，難道過去超商販賣口罩的時候，價格不含運輸費用嗎？是把人民當腦殘嗎？」

(中時電子報)