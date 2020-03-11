「國標舞女王」劉真入院搶救超過1個月，目前暫時以葉克膜、心室輔助器等維持生命，不過一度傳出腦出血動開顱手術，狀況可說是相當危急，但如今有好消息傳出，就是劉真換心順位從原本第200位，提前到相對優先位置。

日前劉真出現自發性腦出血等狀況，傳出心臟移植順位大幅往後，不過根據《鏡週刊》報導，在辛隆四處奔走之下，劉真換心順序已大大提前，但多少會壓縮到其他病患手術時間，不免讓人產生名人有特權等不良觀感，此外也有一說是劉真除了心臟疾病嚴重之外，還有其他慢性病影響救治過程，雖然中間傳出劉真可能轉院、赴美就診等傳聞，但據悉劉真在榮總已得到醫療團隊全力照顧，連病房都安排在「一般人無法達到的樓層」，堪稱是VVIP等級。

此外更傳出原本劉真赴北榮就醫時，一度情況危急，當時院方曾陷入長考打算婉拒，後來也是辛龍透過各種人脈協助之下，才讓劉真能夠入院動刀。

(中時電子報)