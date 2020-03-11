南韓天團「BIGBANG」前成員勝利去年因爆出連串醜聞而退團，並於10日入伍，而成員T.O.P、G-Dragon、大聲及太陽已於去年先後退伍，4人日前宣布將出席4月舉行的美國一年一度的音樂盛事「科切拉音樂節」，並在4月10及17日擔任表演嘉賓，這本將是他們退伍後首度的合體演出，同場還有知名饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）、葛萊美獎得主法蘭克海洋（Frank Ocean）、電音金童凱文哈里斯（Calvin Harris）及絕色女伶拉娜德芮（Lana Del Rey）等歌手。

不過新冠肺炎疫情近來席捲全球，本屆科切拉音樂節很可能因此延期舉行，雖然政府部門表示不會指示大型活動取消，但不少媒體都指活動可能受影響，不少附近的居民都擔心大型活動會導致疫情擴散，紛紛要求主辦取消活動。根據《綜藝報》及《告示牌》的報導指出，據傳主辦方正考慮將音樂節延期至10月9及16日兩周末舉行，假如消息正確，Big Bang的合體復出之路恐受影響。

瑪丹娜法國巡演取消。（摘自瑪丹娜IG）

同樣受到疫情攪局的還有61歲天后瑪丹娜（Madonna），她在巴黎的「X夫人」巡演，因法國政府宣布為防範病毒傳染、禁止超過1000人的集會，因此取消了原定於3月10日及11日的場次，提早為巡演劃下句號；此外，美國小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）也取消13日至澳洲墨爾本的慈善募款演唱會演出。

(中時 )