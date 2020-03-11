政府推出口罩實名制2.0，明（12日）即將上路，讓沒時間排隊的上班族、學生等族群，以一片口罩5元的價格，另加7元運費購買。立委陳玉珍對此表示，原本一片5元的價格已經包含物流費，不應再加收7元。

口罩實名制2.0版本，現有的健保特約藥局及衛生所等實體通路，都將繼續以實體通路販售口罩，另外還新增了線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP，進行認證預購；只是網路購買需再加7元的運費，且只提供成人口罩。

陳玉珍對此表示，當初在徵收口罩時，每片成本是2.5元，「再加上物流處理費後，所以才變成一片5元。」但新制開放預訂，竟還要再加收7元的物流處理費，讓她忍不住問：「原本的5元不就內含物流費了嗎？」陳玉珍並指，很多人忘記這件事，還要帶風向來批評自己，想對這些健忘的人問一聲：「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

陳玉珍臉書發文，表示不應再加收7元。（圖／陳玉珍 CHEN YU JEN臉書）

陳玉珍直言，政府的政策是引導民眾行為的方向，所以增加網路購買口罩，有助於有效分配、避免排隊的群聚感染、減少排隊的時間成本，「各方面都是一件好事。」不過她也指出，口罩一片5元的售價本來就含物流費，「為了要鼓勵大家多用網路訂購，更不應該收這個七塊錢。」

陳玉珍認為，應藉由一樣的購買成本，從而導引民眾往預先訂購的方向去走，「政策訂定的目的應該朝這個方向努力，這個也是我說7塊錢沒有必要收的深層道理。」

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(中時電子報)