高雄驚傳一起詭異的路樹壓死人意外！一名陳姓女子與丈夫及2名友人，前往高雄義勇寺參加親友告別式，才剛步出靈堂坐在廟前樹下聊天，未料老榕樹突然倒下，當場壓倒4位民眾，雖然一旁民眾立刻將四人救出，但陳女疑遭壓到胸口，送醫搶救後不治，詭異的巧合讓當地民眾議論紛紛。

10日高雄三民區義勇寺內1棵樹木突然倒下，壓傷當時在樹下談天的4名民眾，目擊民眾急忙將4人救出送醫，3人送醫後僅輕微挫傷無大礙，但其中1名陳姓女子疑因樹木壓中胸口導致骨折，最後不治身亡，而樹木倒塌原因，警方已報請檢察官，將在11日展開調查釐清。

據了解，陳姓女子與其丈夫和兩名友人上午至義勇寺參加親友喪禮，捻完香後，4人共同至一旁的樹下談天，不料樹木竟突然倒下，4人閃避不及被樹木壓中，一旁民眾急忙將4人救出，但陳女已沒意識，最後送醫經搶救後，疑似因為胸口遭壓骨折，於當日下午傷勢過重不治身亡，其餘三人皆輕挫傷無大礙。

高市警方接獲報案，初步瞭解樹木疑似因為大雨導致土質鬆軟，支撐不住才會突然倒下，但詳細原因還是要等檢察官調查釐清，才能確定樹木倒下的真正原因。

(中時電子報)