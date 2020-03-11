美股在前一日重挫逾7%後吸引買盤進場低接，以及投資人看好各國政府將採取有力措施提振受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，周二美股三大指數反彈勁揚近5%，從熊市邊緣拉回，不過標普500指數與那斯達克指數收盤仍較2月19日創下的歷史高點跌約15%。

美國總統川普宣布他將採取「重大措施」緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，也將與國會討論包括調降薪資稅在內的財政激勵方案。市場普遍預期美國聯準會將在下周貨幣政策會議後，宣布本月的第二度降息。

日本首相安倍晉三宣布規模4,308億日圓的振興方案扶助中小型企業，以免疫情掀起倒閉潮導致日本首季經濟再現萎縮，以及種種跡象顯示日本央行在3月19日決策會議宣布擴大貨幣寬鬆的機率升高。

周二收盤，道瓊工業指數漲1,167.14點或4.89%，為25,018.16點。標普500指數漲135.67點或4.94%，為2,882.23點。那斯達克指數漲393.58點或4.95%，為8,344.25點。

標普500指數11大類股全面收高，以科技股與對利率敏感的金融股漲幅領先。美國公債殖利率自歷史低點反彈，金融股大漲6%。油價強勁反彈亦為美股帶來提振，能源股大漲5%。

(時報資訊)