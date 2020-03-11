韓國瑜《韓暄泡茶趣》

罷韓團體9日送交40萬份連署書，隔天晚上，高雄市長韓國瑜無預警開直播跟大家聊天，雖然只有短短10分鐘，但他談了近期的市政、防疫工作，也聊到未來規劃。

韓國瑜開直播泡茶聊天，還命名為「韓暄泡茶趣」，一開始介紹自己泡的是鐵觀音，提到中華地下道填平提早完工，「要發財先修路」，不管對民眾的交通便利或是市容，都是有幫助的。

新冠肺炎期間，高雄市會不會停止酒測？韓國瑜提醒民眾，不要有僥倖的心理，這對善良的人來說不公平，喝酒不開車，保護自己、保護家人，也保護其他民眾，強調高雄市警察局一定會執行酒測。

面對國際疫情嚴峻，韓國瑜不敢掉以輕心，呼籲民眾勤洗手、戴口罩、勤消毒，人與人之間保持一公尺距離，一起努力共同抗疫。

最後，韓國瑜說到，2020年已經過了70天，這兩個月接觸到各行各業，大家心裡面壓力都非常大，但只要團結，相信疫情一定會過去，高雄市政府所做的一切都是超前部署，包括最近經濟不景氣，也開始正式規劃下一階段衝刺標的物，「我們要開始了，所以有的時候把馬步蹲好，準備工作做好，在這段時間為下個階段衝刺做好準備」，除防疫也要思考下一階段的發展點，未來會激勵人心，能夠招商引資，吸引更多人到高雄。

(中時電子報)