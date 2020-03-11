新冠肺炎從今年初開始在全球多國肆虐，至今疫情還未獲得控制，為了防範新冠病毒入侵，民眾除了戴口罩、勤洗手，急診科醫師吳昌騰提醒，除了外部防護，提升自身免疫力的內部防護也很重要。他在在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》提到，當身體出現以下「四大異常症狀」時，代表身體免疫力可能正在下滑中，要小心防範，以免疾病上身。

一、感冒：

吳昌騰提到，正常人免疫力下降時，感冒的次數容易增多，尤其在季節交替的時候，這種情況會更加明顯。平時偶爾感冒了還不是很擔心，但在最近這段防疫期間，要是有個小感冒，在新冠病毒感染的高峰期，就顯得特別敏感。他提醒，如果發現自己經常感冒，就應該要注意自身的免疫力。

二、常起小疹子：

吳昌騰提醒，別以為身上起小疹子只是易過敏體質會出現的情況，或是平時不注意衛生所引起。其實身體起疹子，與免疫力息息相關，一旦當免疫力下降，疹子遍布的範圍就會增多，恢復速度也會比較慢。

三、疲累：

正常人免疫力下降，容易感到疲累乏力，此時的你提不起勁、常感覺心有餘而力不足。此外，還有因為長時間超負荷的工作後出現的疼痛、失眠及全身肌肉痠痛情況，這些症狀有時會難以恢復。

四、傷口癒合慢：

吳昌騰指出，人體的傷口癒合速度，與自身免疫力成正比。當免疫力下降時，傷口癒合的速度也會變慢，嚴重者甚至會有一碰傷口又裂開、或傷口感染的情況，這都是免疫力下降的警訊。

吳昌騰表示，人體的免疫力，雖然多數是取決於遺傳基因，但是日常的飲食、睡眠和運動等因素也很重要。他提醒，日常均衡飲食，多吃蔬菜水果；晚上盡量在11點前睡覺，保證充足的睡眠時間與好的睡眠質量、適量運動，維持樂觀好心情等，都是有助提升免疫力的良方。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)