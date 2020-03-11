台達電子工業(2308)因合併泰達電，認列泰達電收益，108年稅後盈餘達231.18億元，年成長27.07%，創下歷年新高，每股盈餘為8.9元，董事會決議每股配息5元，殖息率為3.75%，亞系外資在台達法說會前出具報告，給予「買進」評等，目標價170元。

台達於去年第2季完成收購泰達電，並開始認列泰達電收益，帶動台達108年業績攀高，108年合併營收為2681.31億元，年成長13.13%，營業毛利為744.96億元，年成長17.22%，合併毛利率為27.78%，年增0.97個百分點，稅後盈餘為231.18億元，年成長27.07%，創下歷年新高，每股盈餘為8.9元。

若就去年第4季來看，台達去年第4季合併營收為681.93億元，季減5.89%，營業毛利為200.05億元，季減2.11%，單季合併毛利率為29.34%，季增1.14個百分點，稅後盈餘為50.87億元，季減0.82%，單季每股盈餘為1.96元。

台達董事會決議每股配發現金股息5元，以3月10日收盤價133.5元來估算，殖息率為3.75%。

台達將於3月11日下午舉行法說會，亞系外資在法說會前出具報告指出，有鑑於IA和通訊業務周期性復甦及從今年第3季開始更好的產品組合，我們認為台達的營業淨利率已接近轉折點，由於台達股價與其OPM有高度相關，給予「買進」評等，目標價170元。

(時報資訊)