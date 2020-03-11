義大利累計確診新冠肺炎病例破萬 死亡631例 09:522020/03/11 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月10日，一名戴口罩的男子在義大利米蘭街頭騎車。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當地時間3月10日18時許，義大利民防部門負責人、新冠病毒應急委員會專員安傑洛·博雷利在例行疫情新聞發布會上表示，義大利現存新冠肺炎病例8514例，其中重症病患877例；累計治癒1004人；新增死亡病例168例，累計死亡631人。 截至目前，義大利累計確診新冠肺炎病例10149例，較前一天增加977例。 新冠肺炎，義大利 (旺報 ) #新冠 #義大利 #肺炎 #病例 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情來襲 北市酒駕執法不打烊 12:032020/03/07 社會 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 4陸客吃退燒藥搭機成境外移入確診病例 北京警方立案偵查 22:472020/03/07 兩岸 世衛報告證實：陸境外確診近2.5萬例 疫情波及全球101國 09:352020/03/09 兩岸 中研院快篩試劑何時量產？廖俊智：4月使用非常困難 10:292020/03/09 生活 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 武漢累計收治及出院患者最多方艙醫院「休艙」 20:242020/03/09 兩岸 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 進入緊急狀態！美國新冠肺炎確診病例破700 18:152020/03/10 國際 國際熱門新聞 義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 紐約爆大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 時事 全國被禁足 深情義大利人最火大這事 - 國際 西班牙兩日暴增千例 瞬間追上法國與德國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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