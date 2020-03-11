當地時間3月10日18時許，義大利民防部門負責人、新冠病毒應急委員會專員安傑洛·博雷利在例行疫情新聞發布會上表示，義大利現存新冠肺炎病例8514例，其中重症病患877例；累計治癒1004人；新增死亡病例168例，累計死亡631人。

截至目前，義大利累計確診新冠肺炎病例10149例，較前一天增加977例。

新冠肺炎，義大利

(旺報 )