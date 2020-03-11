美股消息面：

1.美股大漲，收復周一的大半失土，以及原油價格反彈，緩解市場對公債的需求，周二美國公債殖利率自歷史低點反彈，10年期公債殖利率勁揚24.2個基點，報0.743%，創下2009年6月來最大單日漲幅。2年期公債殖利率上漲13.4個基點，報0.479%，創2009年6月來最大單日漲幅。30年期公債殖利率上漲27.9個基點，報1.217%。

2.美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存增加，汽油與餾分油庫存減少。上周（截至3月6日）美國原油庫存增加640萬桶，為4.53億桶，超出市場預估的增加230萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加36.4萬桶。煉油廠煉油量減少9.4萬桶／日。汽油庫存減少310萬桶，超出市場預估的減少250萬桶。餾分油庫存減少470萬桶，超出市場預估的減少190萬桶。上周美國原油進口減少5.5萬桶／日。

3.投資人看好各國將推出經濟激勵方案，俄羅斯表態願意與石油輸出國組織（OPEC）協商，以及美國產油商大砍支出，可能使未來產油量減少，原油價格在周一創下近30年來最大單日跌幅後強勁反彈，周二布蘭特5月期油大漲2.86美元或8.32%，收在每桶37.22美元。紐約4月期油大漲3.23美元或10.4%，收在每桶34.36美元。

(時報資訊)