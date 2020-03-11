將義大利男星路卡馬林內利（Luca Marinelli）送上威尼斯影帝寶座的電影《馬丁伊登》，改編自美國現實主義作家傑克倫敦（Jack London）的半自傳同名小說。水手出身的傑克倫敦功成名就時，費時2年半在海上寫出這本巨著，書中對當時美國資產階級價值作出撻伐，震驚全世界。

傑克倫敦是一百年前的美國文青作家，出生貧農家庭的他，從小當過童工、碼頭裝卸工及水手，但他卻力爭上游，將人生的艱辛與折磨，變成寫作的豐富素材，終於成為暢銷作家。傑克倫敦1907年乘船展開新書〈馬丁伊登〉的旅行寫作，每天坐在甲板上寫出千字，歷經患病、休養、潦倒拍賣船隻後，全書終在他1909年末返回舊金山後問世。

書中他藉由一個有血有肉人物「馬丁伊登」的悲喜遭遇，對資本主義制度壟斷社會物質與精神財富的現象提出韃伐，震驚全球。然而寫書讓他重新經歷一次人生的痛苦與絕望，從此更看清一切、視名利為糞土，最後竟依照〈馬丁伊登〉小說內容的「安排」，在無盡的絕望中，違背醫生指示，服用過量嗎啡自殺身亡，跟隨小說裡的男主角、了斷自己生命。

更驚人的是，由於寫出該書等同讓他重新經歷一次人生的痛苦與絕望，他在看清一切下、從此視名利為糞土，最後竟依照小說內容的「安排」，在無盡的絕望中，跟隨書中男主角自殺身亡。這本巨著〈馬丁伊登〉曾兩度搬上大銀幕，甚至被拍成影集。

時隔數十年，去年再由義大利導演皮耶托馬切羅（Pietro Marcello）拍成新片，除讓男主角路卡馬林內利擊敗《小丑》瓦昆菲尼克斯順利封帝，電影更勇奪多倫多影展「站台」最佳影片。該片日前橫掃義大利奧斯卡最佳影片、導演、男主角等11項大獎提名。

這部由義大利、德國及法國聯合拍攝的電影《馬丁伊登》，片中亦展現了上個世紀豐沛的人文思想，不僅揭露資本主義的腐朽性、十分警世，並提及法國詩人波特萊爾、德國哲學家尼采等名家思想，尤其「馬克思主義」的階級觀及英國哲學家斯賓塞對社會達爾文主義的見解，辯證最為精彩。義大利男星路卡馬林內利因為演出片中這個愛恨交纏一生的作家角色，一舉擊敗布萊德彼特、亞當崔佛、強尼戴普及瓦昆菲尼克斯等巨星，榮登第76屆威尼斯影帝。《馬丁伊登》將於4月1日全台上映。

(中時 )