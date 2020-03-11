據大陸國家衛健委網站消息，3月10日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，新增死亡病例22例(湖北22例)，新增疑似病例31例。當日新增治癒出院病例1578例，解除醫學觀察的密切接觸者3235人，重症病例減少302例。

截至3月10日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例16145例(其中重症病例4492例)，累計治癒出院病例61475例，累計死亡病例3158例，累計報告確診病例80778例，現有疑似病例285例。累計追蹤到密切接觸者675886人，尚在醫學觀察的密切接觸者14607人。

湖北新增確診病例13例(武漢13例)，新增治癒出院病例1471例(武漢1212例)，新增死亡病例22例(武漢19例)，現有確診病例15671例(武漢14514例)，其中重症病例4412例(武漢4217例)。累計治癒出院病例49056例(武漢33041例)，累計死亡病例3046例(武漢2423例)，累計確診病例67773例(武漢49978例)。新增疑似病例6例(武漢6例)，現有疑似病例198例(武漢192例)。

3月10日0—24時，新增報告境外輸入確診病例10例(北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例)。截至3月10日24時，累計報告境外輸入確診病例79例。

(旺報 )