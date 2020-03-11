達能（3686）公告2月營業收入為879萬元，較前月營收微幅增加，年減56.32％。2月份整體太陽能產業隨著中國新冠肺炎疫情發酵與延後開工的連鎖效應，原本春節期間維持生產的企業繼續生產，未開工的企業等待開工指令。因物流通路不暢，實際交易較少，因此價格約略持平。在多晶矽材料部份，由於歐美及韓國大廠相繼退出太陽能級多晶矽材料生產，加上大陸關閉部分不符經濟效益的生產線，短期內供需尚能維持平穩狀態，但未來仍需持續觀察疫情趨緩後之供需狀況。

由於中國新冠肺炎疫情持續蔓延，且逐漸傳染至世界各國，因此各行業均受到波及。疫情對太陽能產業鏈的衝擊包含復工延遲、用料短缺、物流效率低下、成本上升、各項輔助材料供應緊張等，加上電站維運困難及貿易戰前景不明，均對太陽能產業產生影響。目前台灣太陽能廠商一向仰賴大陸供應的單晶晶片及模組材料，短期內取得充足供應難度加大，加上韓國、日本疫情逐漸蔓延，太陽能電池用的銀膠上游材料、網版上游布料等供貨順暢度亦有疑慮，有鑑於當前台灣太陽能廠商所面臨的窘境，因此近日經濟部能源局針對併網日拍板延期約2個月，以降低疫情對台灣整體太陽能產業的衝擊。

目前新冠肺炎疫情的負面影響仍未消除，因此對於2020年全球光伏需求暫時難以更新預測，所幸全球主要國家均已開始進行促進經濟發展方案，若於短期內疫情控制得當，仍有機會使全球光伏產業恢復應有的動能。

達能科技目前仍以減少營運現金流失為短期營運目標，同時積極處理資產，以利活化成現金資產，成為發展新事業的資金來源。此外，尋求與創新技術業者合作，一同拓展具發展潛力之新事業，以達到開創新局，扭轉困境之機會。同時期望轉投資之生物晶片公司加速量產出貨時程，以展現投資收益。

(工商 )