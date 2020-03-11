食品股王、烘焙原料大廠德麥（1264）2019年合併營收40.76億元，年增3％；歸屬於母公司稅後淨利4.73億元，年增5.7％；每股稅後盈餘14.02元，亦高於2018年的13.27元，合併營收、稅後淨利跟EPS全數創下歷史新高紀錄，表現相當亮眼！

此外，德麥董事會並決議配發11元現金股利，配發率達78.5％，預計在今年5月27日股東會上承認通過。如以10日收盤價210元計算，現金殖利率約5.2％。

另，德麥董事會並通過設立美國子公司案，預計今年3月成立，跨足新市場！德麥發言人邱俊榮透露，美國子公司初期資本額將先投入1,000萬台幣，之後陸續增加，希望經營2～3年有初步成果。

針對2019年獲利成長動能，邱俊榮表示，主要是受到大陸市場帶動，無錫子公司芝蘭雅去年稅後淨利大幅成長17.42％；台灣部分則成長3.09％。其中，大陸成長關鍵主要是切入新的通路渠道，例如新式茶飲、吐司專賣店、日式餅乾工廠等；以產品來看，則以日本粉、片狀奶油、蛋糕預拌粉、卡士達粉等業績成長較多。

不過，今年前二月德麥累計合併營收年減9.94％，邱俊榮說，主要是因無錫芝蘭雅受大陸疫情影響，整體工作天數不如去年同期，業績衰退約三成；台灣部分則在新增代理法國兩大高端品牌「Elle＆Vire」及「LESCURE」下挹注銷售。

德麥過去五年以來，每年都有配發10～11元高股利的實力，營收及獲利也持續向上，近年積極往高端產品布局，例如引進日本北海道四葉鮮乳，是目前台灣鮮乳零售價格最高的產品之一，還有代理「Elle＆Vire」及「LESCURE」奶油，也是主打高端市場。

(工商 )