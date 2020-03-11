為鼓勵民眾出門消費並提升餐飲業績，台北萬豪酒店宣布推出史無前例的餐飲促銷優惠方案，即日起至5／31日至台北萬豪酒店6間餐廳消費每滿5,000元，即贈送價值5,000元之折抵券，該折抵券於台北萬豪酒店6間餐廳，以及酒店內高檔的Sky 19 SPA皆可使用。

面對新冠肺炎疫情，台北萬豪酒店防疫機制與優惠配套雙管齊下。全酒店啟動清潔消毒機制，並總計有26間私人包廂，讓賓客安心用餐。台北萬豪酒店表示，為讓賓客吃得安心、荷包也不會過度負擔，因此特別以「同額回饋」推出餐飲優惠方案，與全民防疫同陣線、共體時間度難關。

台北萬豪酒店清潔消毒機制包括全酒店定點擺放感應式酒精消毒機供賓客使用，於酒店出入口裝設紅外線溫度測量儀及額溫測量處，為賓客、廠商及全體員工測量體溫。電梯、樓梯及全館場域、傢具皆以專業消毒藥劑執行定時消毒，所有餐廳及宴會廳廚房與備餐區、洗手間、空調系統定時啟動紫外線消毒殺菌燈。全體員工及廠商人員進出酒店皆配戴口罩並消毒手部。

台北萬豪酒店「消費5000送5000」餐飲優惠活動與使用方式是：

1.於台北萬豪酒店六間餐廳Lobby Lounge、Garden Kitchen、Mark’s Shabu、宴客樓中餐廳、Mark’sTeppanyaki、INGE’S Bar & Grill消費每滿5,000元（此筆消費不得使用任何其他優惠或信用卡折扣）即贈送價值5,000元之折抵券。

2.折抵券每張面額1,000元，限下次消費使用。消費每滿2,000元（未含服務費之價格）可使用一張折抵券。SPA單次療程限使用一張折抵券，餐廳單筆消費最高限使用三張折抵券。

3. 折抵券使用日期自即日起至6月30日止。逾期無效、恕不展延。

4.折抵券限於台北萬豪酒店六間餐廳使用。住房、宴會廳、中城廣場、三節禮品品項、Marks Teppanyaki晚間不適用。

5.使用此折抵券消費，不適用滿額再贈折抵券之規則。

6.母親節檔期（2020.05.09至05.10）、美食活動恕不適用，依飯店公告為主。不得與其他優惠或信用卡優惠併用。

(工商 )