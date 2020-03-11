義大利全國封城 經濟產出料將減少15％ 09:102020/03/11 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LC Macro Advisors智庫負責人柯多諾（Lorenzo Codogno）表示，義大利採取全國封城的激烈抗疫措施，可能導致該國經濟產出減少約10到15％。 柯多諾曾在2006到2015年期間出任義大利財政部的首席經濟學家。他說這項措施將使旅遊業與運輸業產出銳減9成；不包含食品商店的零售業則將減少50％，工廠產能預估也將下滑1成。 他還預測義大利首季國內生產毛額料將萎縮1.2％、第二季萎幅還將擴大到3％。 (工商 ) #全國 #義大利 #產出 #封城 #料將 也許您會感興趣 推薦閱讀 艾未未將義大利麵比喻新冠病毒 網友炮轟 20:202020/03/07 兩岸 義大利疫情失控 緊急命令擴大封城 米蘭和威尼斯都在列 06:452020/03/08 國際 義大利單日新增確診1332例 倫巴底大區全面封城 09:162020/03/08 國際 義大利疫情嚴重 米蘭、威尼斯封城 04:102020/03/09 焦點新聞 米蘭 威尼斯 封鎖隔離 義北疫情失控 封城掀逃亡潮 04:102020/03/09 國際大事 義經濟重創 可能拖垮歐元區 04:102020/03/09 國際大事 西門町稀有精華角地標售 業者料將創區域新高價 16:342020/03/09 財經 武漢封城 減少病毒八成國際傳播 04:092020/03/10 焦點新聞 義大利全國管制 外交部：國人仍可自行離境 12:422020/03/10 政治 義大利封國 但火車站還在賣票 04:092020/03/11 焦點新聞 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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