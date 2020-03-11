LC Macro Advisors智庫負責人柯多諾（Lorenzo Codogno）表示，義大利採取全國封城的激烈抗疫措施，可能導致該國經濟產出減少約10到15％。

柯多諾曾在2006到2015年期間出任義大利財政部的首席經濟學家。他說這項措施將使旅遊業與運輸業產出銳減9成；不包含食品商店的零售業則將減少50％，工廠產能預估也將下滑1成。

他還預測義大利首季國內生產毛額料將萎縮1.2％、第二季萎幅還將擴大到3％。

(工商 )