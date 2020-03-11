消息人士透露，俄羅斯能源部長諾瓦克周三將與國內多家石油公司高層會面，商討未來是否將與石油輸出國家組織（OPEC）持續合作事宜。

諾瓦克稍早接受媒體訪問時，曾說並不排除與OPEC協商，找出穩定油市的措施。

目前外界猜測周三會議的討論重點，可能聚焦於是否要重新恢復與OPEC的合作。俄國與OPEC上周五的減產談判由於破局，導致三年的減產合作就此宣告結束，並進而引爆國際油價一度狂跌。

(工商 )