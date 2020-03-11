俄羅斯暗示將與沙國合作穩定油價 09:102020/03/11 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，俄羅斯能源部長諾瓦克周三將與國內多家石油公司高層會面，商討未來是否將與石油輸出國家組織（OPEC）持續合作事宜。 諾瓦克稍早接受媒體訪問時，曾說並不排除與OPEC協商，找出穩定油市的措施。 目前外界猜測周三會議的討論重點，可能聚焦於是否要重新恢復與OPEC的合作。俄國與OPEC上周五的減產談判由於破局，導致三年的減產合作就此宣告結束，並進而引爆國際油價一度狂跌。 (工商 ) #OPEC #俄羅斯 #諾瓦克 #減產 #合作 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄拒擴大減產 油價重挫 04:092020/03/07 財經要聞 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 09:302020/03/07 財經 OPEC與俄羅斯的減產磋商破裂 油價暴跌10% 19:142020/03/07 財經 重摔10％ 油價跌幅 逾十年單日最大 04:092020/03/08 全球財經 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 00:032020/03/09 財經 ３字頭在望！ 沙國增產狂殺油價 04:102020/03/09 財經要聞 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 沙國擴大石油戰爭！ 俄國嗆聲卻留底牌 油價飆10％ 20:432020/03/10 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 00:032020/03/11 財經 油價狂瀉 下周估降3.2元 04:102020/03/11 財經焦點 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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