大毅（2478）、日電貿（3090）接續公布2月營收，同樣呈現年減幅度收斂趨勢，統計被動元件廠2月營收表現，不僅一線廠國巨、華新科優預期，大毅2月營收僅月減5.6％、年減12.76％，無論是月減、年減幅度，均比電子廠平均值低，2月被動元件廠營收可說是弱中透強。

晶片電阻廠大毅10日公布2月營收，達2.89億元，僅月減5.6％、年減12.76％，累計今年前2月營收5.95億元，年減10％。

通路商日電貿也公布2月營收，達5.95億元，月減17.8％、年減8.23％，累計日電貿今年前2月營收達13.19億元，月減9.14％。

度過2月的營收低谷，自3月份開始，部分中小EMS客戶以及通路商，啟用新價格，採季度議價的EMS客戶則從4月開始啟用新價格，加上各大廠復工率緩步拉升，歷經14天隔離的員工上線生產，法人預期2月、3月營收將呈現先蹲後跳趨勢。

(工商 )