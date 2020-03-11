3月台指期、金融期及電子期今日齊開低。

永豐期貨表示，台指期週二上漲30點至10981點。價差方面，台指期逆價差縮至-22.54點，電子期逆價差縮至-0.36點，金融期逆價差擴至-5.6點。現貨部分，三大法人賣超79.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6418口，使留倉部位轉為淨空單-3322口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少9857口至21519口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加12795口，使留倉部位轉為淨空單-11316口。

永豐期貨表示，週二早晨美股電子盤自低點強彈，日韓股市與台股開盤後也都紛紛呈開低走高，激勵台股開低後並未持續探底，陸港股市開盤後期貨價格也都偏多走揚，而接近11點後多方氣勢增強，電、金、傳權值股都紛紛收斂跌幅甚至相繼翻紅，終場加權指數黑翻紅上漲0.24%至11003.54點。整體而言，昨日亞股上演跌深反彈，但台股技術面面臨年線反壓，且外資期現貨仍偏空操作，顯示仍是內資扮演撐盤要角，在國際股市尚未明朗前，操作上仍須謹慎為宜。

(時報資訊)