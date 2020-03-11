受到新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後開工影響，健鼎(3044)2月合併營收約37.06億元，月減7.3%，不過由於去年2月逢農曆年，工作天數更少，較去年2月成長10.1%，隨著湖北地區新冠肺炎疫情獲得控制，健鼎仙桃廠區在符合當地政府規範下生產已逐步恢復正常，公司亦積極調度台灣及無錫廠產能因應客戶需求，全力降低疫情對公司營運的影響。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米。

健鼎因仙桃廠位於大陸新冠肺炎疫情重災區湖北，生產出貨受到新冠肺炎疫情影響，所幸無錫廠於2月10日復工後生產順利，加上台灣廠的支援，讓健鼎2月合併營收仍能年成長。

健鼎2月合併營收為37.06億元，月減7.3%，年成長10.1%，累計前2月合併營收為77.02億元，較去年同期減少5.49%；不過由於供應鏈生產仍在逐步恢復中，健鼎初估，第1季業績恐低於去年同期。

隨著湖北地區新冠肺炎疫情獲得控制，健鼎仙桃廠配合仙桃市政府同意在確保員工健康與防疫安全情況下，有條件恢復產能排配，並依照當地政府最新防控策略，在人員安全條件下進行復工，健鼎表示，公司將以目前產能現況，就人員返工及物流恢復情形逐步調整產能，持續機動調整產能排配，協調各廠區相互支應客戶需求。

(時報資訊)