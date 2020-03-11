民眾黨新秀蔡宜芳長相精緻、身材火辣，黨主席柯文哲特別指派心腹張益贍為老師加以指導照顧，張果然不辱使命，連蔡宜芳的私生活「一併包辦」。還將愛徒帶到摩鐵「秘密授課」，3小時待好待滿，身體力行「指導」蔡宜芳。

3月1日中午兩人先在蔡宜芳住家附近喝了2小時咖啡，再到對街牛排館「續攤」2小時。吃飽喝足，這對「不倫鴛鴦」終於想到還有公務沒做，一起前往忠孝東路四段的民眾黨部，將張車上的文宣品搬進辦公室，張益贍捨不得蔡宜芳辛苦，將所有重物往身上攬，忙進忙出卸貨完畢後，小倆口的夜晚正要開始璀璨。

1日中午，張益贍沒有把握連假陪伴妻女，反倒驅車來與蔡宜芳喝咖啡。（圖／本刊攝影組）

晚間7時許2人往永和前進，行經福和橋時，張益贍刻意放慢車速，似是在討論良宵該在哪裡度過，他們在市區稍微徘徊，最終來到保順街，一個轉彎就「滑」進汽車旅館。

張益贍看來已非首度光臨，他先掏出千元大鈔給櫃檯，停頓幾秒後又拿出休息券，最終沒有付錢就取得房卡，心滿意足的載著爆乳愛徒入內休息，在房間內「秘密授課」。

該旅館以浪漫舒適聞名，主打熱情海洋、古典宮廷和童話風格等不同主題房型，兩人待好待滿3小時才離開，看來五十歲的張益贍體力過人，也謹記柯文哲的叮嚀，將蔡宜芳的「身心靈」照顧得無微不至。

3小時不斷電的「指導」讓張益贍和蔡宜芳精疲力盡，晚間11時許到鹽酥雞攤補充營養。（圖／本刊攝影組）

「課後輔導」近晚間11時才結束，蔡宜芳回家路上，張益贍還到炸物攤購買消夜，來不及上車就在路邊大快朵頤，充實一天也在蔡宜芳進家門後畫下句點。

本刊致電張益贍，他否認與蔡宜芳交往，記者詢問是否進出摩鐵，他立刻反問「有什麼證據嗎」？強調沒有去汽車旅館，但聽聞本刊掌握證據，他則改口說是去「討論公事」，也將和妻子如實報告他與蔡宜芳的「公務交往關係」。

蔡宜芳則回應，與張益贍是同黨同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」，她知道張已婚，2人沒有任何私情。但在本刊致電當晚，蔡宜芳就無預警關閉個人臉書和粉絲專頁。

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(中時電子報)