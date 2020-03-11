「國標女王」劉真因心臟問題上月入院搶救，病況近來成為大眾相當關心話題，上月底劉真臉書突然發文，讓許多網友又驚又喜，後來才澄清是小編發文。今(11日)媒體報導，據知當時決定發文，是因劉真手術順位躍進，辛龍交代希望外界持續集氣，盼望「讓世界看到劉真的美好」。

劉真病危人在北榮住院已一個多月，另一半辛龍繼上個月發文，希望用自己的生命換回劉真後，更令人鼻酸表示：「女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽」。昨深夜他則再度開腔，分享4歲女兒非常想念媽媽，「我對於外界的一切，沒什麼好多說的，但，看到孩子，我求，我還是在求」。

而人在病榻上的劉真，上月底臉書突然發文：「最愛跳著舞的自己」，後來才澄清是由小編幫忙發文，據《鏡周刊》報導，知情人透露，當時因劉真心臟手術排進優先順位，辛龍一時開心想分享喜訊，才允許發文，更希望外界持續為他太太祈禱加油打氣，「請繼續為劉真老師集氣加油，讓世界看見劉真的美好，感謝！」

(中時電子報)